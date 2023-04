Pädagogenverband zu R+cktritt: Löst kein Problem

Britta Ernst (SPD), Brandenburger Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der Pädagogenverband Brandenburg sieht mit dem Rücktritt von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) massive Probleme wie den Lehrkräftemangel im Land und die schleppende Digitalisierung nicht gelöst. „Es wird eine Nase ausgetauscht, es ändert sich der Geruch aber nicht“, sagte Verbandspräsident Hartmut Stäker der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Ein Austausch von Personen bringe nicht die Lösung der Probleme.

Potsdam - Jetzt dürfe sich jemand anderes ausprobieren. „Ob wir dafür die Zeit haben, ist eine andere Frage“, sagte Stäker. Der Verband hatte die Bildungspolitik des Landes in den vergangenen Monaten auf das Schärfste kritisiert.

Der akute Lehrkräftemangel, der voraussichtlich auch in den nächsten Jahren nicht zu beheben sei, könne nicht mit kurzfristigen Maßnahmen gelöst werden, hieß es unter anderem vom Verband. Auch die Stärkung der Attraktivität des Lehrerberufs fehle. Zudem werde die Arbeit an den Schulen durch zunehmende Heterogenität mit Unterschieden in Bezug etwa auf Geschlecht, Milieu oder Behinderung mehr, berichtete Stäker. Dafür gebe es noch keine Rezepte.

Der Landeselternrat bezeichnete den Rücktritt der Bildungsministerin als „folgerichtig“. Wenn für die dramatische Situation im Lehrkräftebereich bislang keine Lösung gefunden worden sei, müssten auch personelle Konsequenzen gezogen werden, sagte Sprecherin Ulrike Mauersberger. „Wir hatten allerdings derzeit den Eindruck, dass das Bildungsministerium die Notsituation erkannt hat und versuchte, zumindest die richtigen Schritte in die Wege zu leiten.“ Vor diesem Hintergrund sei der Rücktritt der Ministerin bedauerlich.

Der Lehrermangel sei gravierend, beschrieb die Sprecherin. 1600 bis 1800 Lehrkräfte müssten eingestellt werden, dem gegenüber gebe es etwa 500 Absolventen der Uni Potsdam. Somit müssten 1300 Stellen mit Seiteneinsteigern besetzt werden. „Ich wüsste gern, wo die herkommen sollen“, so Mauerberger. Es müsse für die Lösung der großen Probleme nun schnell einen neuen Minister oder eine neue Ministerin geben. dpa