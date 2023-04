Panjari überrascht beim Saisonauftakt in Hoppegarten

Übersicht bei dem 131. Longines Großer Preis von Berlin Pferderennen auf der Rennbahn Hoppegarten. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Deutschlands viermaliger Championjockey Eduardo Pedroza hat beim Saisonauftakt auf der Galopprennbahn Hoppegarten für eine Überraschung gesorgt. Der gebürtige Panamese gewann am Ostersonntag mit dem 69:10 nicht im Blickpunkt stehenden fünfjährigen Wallach Panjari den mit 25.000 Euro dotierten traditionsreichen Preis von Dahlwitz (2000 Meter). Vor 9780 Zuschauern behauptete sich Pedroza sicher mit dreiviertel Längen Vorsprung gegen den sich hartnäckig wehrenden 21:

Hoppegarten - 10 Favoriten Best of Lips mit Martin Seidl, der auch vor 12 Monaten in diesem Rennen Zweiter war. Eindreiviertel Längen zurück komplettierte Dolomit mit Rene Piechulek die Dreierwette.

Riesenbeifall gab es für den Hoppegartener Publikumsliebling Pedroza: „Für uns ist alles optimal gelaufen. Wenn mein Pferd einmal anpackt, zieht es auch bestens durch.“ Der ehemalige Jockey Simon Stokes zeigte sich als Vertreter von Trainer Andreas Wöhler optimistisch: „Jetzt ist Panjari gut gerüstet für bessere Aufgaben.“

Keine Blöße gab sich die vierjährige Nano Nagle im ebenfalls mit 25.000 Euro dotierten Preis des Gestütes Lünzen & Friends über 1600 m. In dem Stutenrennen distanzierte Jockey Pierre Bazire mit der im Besitz des Dubai-Herrschers Sheikh Mohammed befindlichen Favoritin die Zweitplatzierte Yummylicious und Pedroza um eine dreiviertel Länge.

Dritte wurde die fünfjährige, von Roland Dzubasz in Hoppegarten trainierte Stute Möwe, deren Mitbesitzer Schauspieler Florian Martens ist. Der aus Kirgistan stammende Jockey Dastan Sabatbekov war jüngst als polnischer Champion mit 63 Siegen im vergangenen Jahr nach Brandenburg gewechselt und feierte mit dem dritten Platz einen guten Einstand. dpa