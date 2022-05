PCK-Zukunft: Habeck solle nach Schwedt kommen

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Die Folgen des geplanten Öl-Embargos der EU für die Raffinerie PCK in Schwedt sollten aus Sicht von Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor Ort erläutert werden. Habeck sollte nach Schwedt kommen und den Menschen Sicherheit geben und erklären, welche Strategie der Bund habe, welche Schritte und welches alternative Öl geplant seien, sagte die parteilose Kommunalpolitikerin im rbb-Inforadio.

Schwedt - Es fehle derzeit etwas die Kommunikation mit dem Bundeswirtschaftsministerium. In einem Brief an Habeck hatten sie und die Stadtverordneten gefordert, mit Bedacht und Weitsicht zu handeln.

Nach Plänen der EU-Kommission sollen die russischen Öllieferungen in die Europäische Union Anfang nächsten Jahres weitestgehend eingestellt sein. Die PCK-Raffinerie Schwedt/Oder verarbeitet ausschließlich russisches Erdöl. Eigentümer ist mehrheitlich der russische Staatskonzern Rosneft. Die Raffinerie bekommt das Öl über die Pipeline „Druschba“ (Freundschaft), dort sind direkt 1200 Beschäftigte tätig. Darüber hinaus gibt es Hunderte Mitarbeiter, die bei Zulieferern und Dienstleistern auf dem Werks-Gelände arbeiten.

Es sei eine Herausforderung, in so kurzer Zeit vor so großen Problemen zu stehen, sagte Hoppe dem Sender. Sie habe aber die Hoffnung, dass eine Alternative gefunden werde. Die Stadt habe sich bereits vor zwei Jahren auf den Weg gemacht, um einen Transformationsprozess anzuschieben, sagte Hoppe, die auch ehemalige Leiterin der Wirtschaftsförderung ist. Nun müsse man schneller sein.

Als Wirtschaftsstandort Schwedt habe die Stadt zusätzliche Flächen, um nachhaltige Industrie anzusiedeln - etwa Unternehmen, die sich mit der Produktion von alternativen Kraftstoffen beschäftigen. Wenn sich die Raffinerie selbst dazu entschließe, sei das ein guter Schritt. Das brauche aber Zeit, sagte Hoppe und verwies auf den Strukturwandel in der Lausitz.

PCK hat eine Schlüsselrolle für die Versorgung im Osten Deutschlands. 90 Prozent der Versorgung mit Benzin, Kerosin, Diesel und Heizöl in Berlin und Brandenburg werden von PCK sichergestellt. Das bedeutet auch - neun von zehn Autos fahren mit Kraftstoff aus Schwedt. dpa