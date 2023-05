Peter Fox hat „Diva“ Celentano auf sein Album geholt

Teilen

Der Sänger Peter Fox spricht während einer Pressekonferenz im Filmpark Babelsberg. © Soeren Stache/dpa

Für sein zweites Solo-Album „Love Songs“ hat sich Seeed-Sänger Peter Fox prominente Verstärkung aus Italien gesichert. Im Song „Toscana Fanboys“ ist der Sänger und Schauspieler Adriano Celentano dabei. Seit dem Hit „Azzurro“ von 1968 verkörpert der heute 85-Jährige ein Italienklischee in Deutschland. Der Kontakt kam auf Manager-Ebene zustande. „Absurderweise hat es auch noch geklappt“, sagte der in Berlin lebende Fox am Dienstag in Potsdam während der Präsentation des neuen Albums, das Freitag (26.

Potsdam - 5.) erscheint. Celentano habe Seeed noch aus einer Fernsehsendung gekannt. „Trotzdem war es nicht ganz unkompliziert“, sagte Fox. „Der ist auch ne Diva.“

Celentano greift zweimal in dem Song „Toscana Fanboys“ ein: „Hey, sag mir mal, welche Sprache sprichst du?“, fragt er Fox. „Vielleicht willst du sagen, wie schön es ist, Liebe zu machen während es draußen regnet“, rappt der 85-Jährige und lacht. „Wenn es das ist, dann ist das Italien.“ Es folgt ein Abschiedsgruß: „Ciao Peter, wir sehen uns, wir sind schließlich Freunde.“

In dem mandolinenfröhlichen Song bekennt sich Fox zu den schönen Seiten der italienischen Region Toskana - bis hin zu liebenswerten Details wie „Neonlicht, Plastikstühle“. Das Lied erinnert mit seinen positiven Vibes in angenehmer Atmosphäre an den Fox-Hit „Haus am See“ vom 2008 veröffentlichten ersten Solo-Album „Stadtaffe“. dpa