Pistorius besucht Einsatzführungskommando der Bundeswehr

Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Verteidigungsminister Boris Pistorius informiert sich am Montag über die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Der SPD-Politiker besucht dazu das Einsatzführungskommando in der Henning-von-Tresckow-Kaserne in Schwielowsee bei Potsdam. Pistorius werde dort in Videokonferenzen mit Soldatinnen und Soldaten in ausgewählten Auslandseinsätzen und Missionen sprechen, teilte die Bundeswehr mit.

Schwielowsee - Er besucht dort auch die Gedenkstätte Wald der Erinnerung, eine aus Ehrenhainen aus den Einsatzgebieten errichtete Gedenkstätte, die den Toten der Bundeswehr gewidmet ist. dpa