Politiker beraten über PCK-Raffinerie und Kriegsfolgen

Teilen

Der Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags berät in einer Mammutsitzung am Mittwoch (10.00 Uhr) unter anderem über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Unternehmen im Land. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will über Maßnahmen des Bundes und des Landes zur Abfederung der Folgen des Krieges für die brandenburgischen Unternehmen sprechen.

Potsdam - Steinbach will außerdem über die Vereinbarungen mit dem Braunkohlebetreiber Leag zum Ausstieg aus der Kohle berichten.

Die Wirtschaftspolitiker der Fraktionen beraten auch über die Zukunft der Raffinerie PCK in Schwedt/Oder. In Schwedt endet die Pipeline „Druschba“ (Freundschaft) aus Russland. Die Raffinerie mit dem russischen Mehrheitseigner Rosneft verarbeitet bisher ausschließlich russisches Öl. Der Bund sucht nach alternativen Öl-Quellen, womit allerdings nicht die komplette bisherige Leistung erreicht würde, und prüft eine Treuhänderschaft bis hin zur Enteignung. dpa