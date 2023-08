Polizei ermittelt nach Messerattacke am Schwielochsee

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Am Schwielochsee - eine Ferienregion am Rande des Spreewaldes - ermittelt die Polizei wegen eines Messerangriffs. Ein Verdächtiger ist gefasst. Doch was sich genau abgespielt hat, bleibt unklar.

Schwielochsee - Die Polizei hat am Sonntag ihre Ermittlungen zur Aufklärung einer Messerattacke am Schwielochsee im Kreis Dahme-Spreewald fortgesetzt. Ein 53-Jähriger wurde am Samstagnachmittag mit Messerstichen schwer verletzt in Zaue, einem Ortsteil der Gemeinde Schwielochssee, gefunden. Die Polizei nahm einige Zeit später einen 35 Jahre alten Verdächtigen fest, der zunächst geflohen war.

Gegen ihn werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Im Laufe des Sonntags soll entschieden werden, ob der Verdächtige vor einen Haftrichter kommt oder wieder entlassen wird. Der 53-Jährige, der laut Polizei Stichverletzungen erlitt, kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Angaben zum Ablauf und zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei bislang nicht.

Zeugen hatten am Samstagnachmittag die Polizei zu einem Zeltplatz in Zaue gerufen. Die Auseinandersetzung habe sich aber wohl nicht direkt auf diesem Zeltplatz abgespielt, sondern in der Nähe einer Ortsverbindungsstraße, sagte der Sprecher. Ermittler sicherten am Samstagabend Spuren und sprachen mit Beteiligten sowie Zeugen, wie der Polizeisprecher sagte. Auch das Messer sei gefunden worden.

Der Schwielochsee ist als Wassersport- und Urlaubsgebiet am Rande des Spreewaldes bekannt. dpa