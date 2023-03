Polizei: Gesuchte Elfjährige wieder aufgetaucht

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein seit Sonntagabend vermisstes elfjähriges Mädchen aus Altdöbern (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwochabend wieder aufgetaucht. Die Polizei habe das Kind nach einem schnellen Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten in der Wohnung eines Bekannten in Welzow (Landkreis Spree-Neiße) gefunden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Das Mädchen sei ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Altdöbern/Cottbus - Die Polizei hatte bei der Suche nach dem Aufenthaltsort des Mädchens die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Polizei war nach eigenen Angaben nicht von einer Straftat ausgegangen. dpa