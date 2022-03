Polizei in Brandenburg warnt vor Trickbetrug per WhatsApp

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Brandenburg hat vor einer neuen Betrugsmasche in Messenger-Diensten gewarnt. Ein Trickbetrüger in Potsdam habe per WhatsApp einen Mann um mehr als 2000 Euro gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach gab sich der Unbekannte am Dienstag als sein Sohn aus. Er schrieb den Polizeiangaben nach, er habe sich ein neues Handy gekauft, mit dem er aber nicht telefonieren könne.

Potsdam - Er habe seine Eltern um zwei Überweisungen gebeten. Erst im Anschluss klärte sich der Betrug auf, wie es hieß.

Auch im Landkreis Barnim gaben sich Kriminelle laut Polizeiangaben bei einer Familie per Messenger als deren Tochter aus und erbeuteten auf diese Weise Geld. „Falls bei Ihnen eine WhatsApp-Nachricht eintrifft mit der Aufforderung, eine neue Handynummer einzuspeichern, weil Sohn oder Tochter ein neues Handy erworben hat, ist Vorsicht geboten!“, schrieb die Polizei. In solch einem Fall solle man zum Beispiel durch einen Anruf zunächst die Identität überprüfen. dpa