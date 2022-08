Porsche-Raser mit mehr als 200 km/h auf Autobahn erwischt – Fahrer ist noch minderjährig

Von: Martina Lippl

Porsche rast mit Tempo 219 über Autobahn. Polizei veröffentlicht Foto vom „Begleitetes Fahren ab 17“. © Screenshot Twitter/Polizei Brandenburg

Die Polizei stoppt einen Porsche-Raser auf der Autobahn. Zur Überraschung der Beamten sitzt seine Mutter auf dem Beifahrersitz. Der Fahrer am Steuer ist erst 17 Jahre alt.

Potsdam – Der forsche Fahrstil fiel den Beamten der Autobahnpolizei sofort auf. Auf einem Streckenabschnitt der Autobahn A 13, Fahrrichtung Dresden, sind 120 km/h erlaubt. Der Porsche war jedoch mit Tempo 220 unterwegs.

17-Jähriger im Porsche kachelt mit Tempo 200 über die Autobahn

Die Polizeibeamten stoppten den Temposünder in seinem Porsche auf einem Parkplatz, „wobei die Beamten eine Überraschung erlebten“. Am Steuer saß ein 17-jähriger Fahranfänger, der nach Angaben der Polizei, im Besitz einer Prüfbescheinigung „Begleitetes Fahren ab 17“ gewesen sei. „Als Begleitperson saß seine Mutter im Fahrzeug“, so die Polizei.

„Sehen wir nicht so häufig: 17-J. am Steuer, begleitet von seiner Mutter“, twittert die Polizei Brandenburg. Dazu veröffentlichten die Ermittler Fotos von dem Videobeweis. Und demnach war der Fahranfänger sogar mit Tempo 219 unterwegs.

Laut Polizei handelt es sich um einen „kostspieligen Ausflug“ – ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sei eingeleitet worden. Es drohen 600 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Darüber hinaus muss der 17-Jährige als Fahrer in Probezeit vermutlich mit der Anordnung eines verkehrsrechtlichen Aufbauseminars rechnen.

Der Abschnitt auf der A 13 Richtung Dresden zwischen Bronkow und Calau (Oberspreewald-Lausitz) gilt wegen eines fehlenden Seitenstreifens als Unfallschwerpunkt. Die Höchstgeschwindigkeit ist in dem Bereich auf 120 km/h begrenzt. Schilder sind auf beiden Seiten der Fahrspur angebracht. Die Polizei überwachte deswegen dort am vergangenen Wochenende die Geschwindigkeiten. Am Samstagvormittag war der 17-Jährige mit seiner Mutter als Beifahrerin dort zu schnell unterwegs.

Der tschechische Milliardär Radim Passer sorgte mit einem Raser-Video – mit 417 km/h über die A2 - für Aufsehen. Das Verfahren stellte die Staatsanwaltschaft jedoch ein. (ml)