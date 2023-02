Potsdam will wieder online gehen: Zunächst Email-Verkehr

Ein LAN-Kabel liegt auf einem Laptop. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach den wochenlangen Einschränkungen wegen eines drohenden Cyberangriffs will die Potsdamer Stadtverwaltung von Mittwoch an die Verbindungen zum Internet schrittweise wieder aufbauen. Ab Mittwoch solle die Stadtverwaltung zunächst wieder mit externen Emails erreichbar sein, teilte die Pressestelle mit. Von Donnerstag an sollen dann unter anderem wieder die Bearbeitung von Wohngeld-Anträgen und die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen möglich sein.

Potsdam - Ab Donnerstag könnten Bürger auch über die Dienststellen im benachbarten Landkreis Potsdam-Mittelmark wieder Kraftfahrzeuge an- und ummelden. Weiterhin nicht möglich sei vorerst die Online-Terminvergabe für das Bürgeramt sowie die An- und Ummeldung von Wohnsitzen.

Ende Dezember waren die Internetverbindungen der Landeshauptstadt gekappt worden, weil es Hinweise auf einen bevorstehenden Cyberangriff gab. Etliche Dienstleistungen für die Bürger funktionieren seitdem nicht mehr. Zwischenzeitlich wollte die Verwaltung die Online-Systeme Ende Januar schrittweise wieder hochfahren, ging dann am selben Tag aber nach Hinweisen auf eine Schadsoftware zunächst wieder offline. dpa