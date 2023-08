Potsdamer Weihnachtsmarkt soll dauerhaft Gesicht verändern

Zwei Besucherinnen eines Weihnachtsmarktes stoßen mit Glühwein an. © Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt auf der Brandenburger Straße soll in Zukunft stärker auf das Thema Film abheben und so dauerhaft seinen Charakter verändern. „Häufig wird die Einheitlichkeit der Buden beklagt. Wir haben uns gesagt, die Buden könnten ja auch Kulissen sein“, sagte der Vorsitzende der AG Innenstadt, Götz Friederich, am Mittwoch. So sollen in Zukunft typische Szenen aus bekannten Filmen, die am Filmstandort in Babelsberg gedreht wurden, die Buden auf der Haupteinkaufsstraße schmücken.

Potsdam - Die neue Gestaltung des Weihnachtsmarktes in der Landeshauptstadt solle sich dauerhaft etablieren, sagte Friederich. Die Feinheiten müssten allerdings noch abgestimmt werden. Mehr gab Friederich zunächst nicht preis. Auch welche Szenen abgebildet werden sollen, ließ er offen. Mit dem neuen Gestaltungsplan will die Stadt laut Friederich auch die Bedeutung des Filmstandortes Babelsberg mehr in den Fokus von Bürgern und Besuchern rücken.

Die AG Innenstadt vertritt nach eigenen Angaben die Interessen der Gewerbetreibenden der Innenstadt und plant Aktionen zur Belebung der Innenstadt. dpa