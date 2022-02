Präsenzpflicht gilt ab 7. März in Brandenburger Schulen

Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Alle Brandenburger Schülerinnen und Schüler müssen ab 7. März wieder in der Schule vor Ort sein - die Präsenzpflicht tritt dann erneut in Kraft. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Potsdam.

Potsdam - Die Präsenzpflicht war in Brandenburg am 29. November wegen der Corona-Pandemie in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 und 7 und 8 sowie in Leistungs- und Begabungsklassen aufgehoben worden. Davon hatten nach Angaben des Bildungsministeriums nur wenige Eltern Gebrauch gemacht. Ab 7. März sind außerdem wieder weniger Corona-Tests vorgeschrieben: Ab dann müssen sich Schülerinnen und Schüler nur noch dreimal in der Woche testen und nicht fünfmal wie derzeit.

Die rot-schwarz-grüne Koalition im Landtag hält einen Zeitplan für weitere Lockerungen an den Schulen für sinnvoll. Die Maskenpflicht im Schulgebäude soll nach Angaben des Bildungsministeriums bis auf Weiteres bleiben. SPD-Fraktionschef Daniel Keller sagte, es werde geschaut, „wann es hier den geeigneten Moment gibt zu diskutieren, die Maskenpflicht in Schulgebäuden aufzuheben“. Die AfD-Fraktion forderte die sofortige Aufhebung der Masken- und Testpflicht an Schulen.

Nach Angaben von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat die Landesregierung in den vergangenen zwei Jahren mehr als 50 Millionen Euro für Tests an Kitas und Schulen ausgegeben. In Kitas und Krippen gilt eine Testpflicht für Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche. dpa