Preußentum auf hoher See: Ausstellung zeigt Olfert de Vrij

Gemäldegalerie

Wie viel Preußen passt auf einen Dreimaster? Eine künstlerische Antwort suchte der niederländische Künstler Olfert de Vrij (1635-1699), als er die von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Auftrag gegebenen Schiffe malte. Die Gemäldegalerie Berlin stellt das Werk „Marinestück Dreimaster auf leicht bewegter See“ nach umfangreicher Restaurierung in den Mittelpunkt der Ausstellung „Vision Seemacht“, die von diesem Freitag an bis zum 16.

Berlin - April zu sehen ist.

Damit ist das Bild nach mehr als 170 Jahren im Depot erstmals wieder öffentlich zugänglich. Die Ausstellung befasst sich mit der Maltechnik von de Vrijs und dokumentiert die aufwendige Restaurierung des Seestücks, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Zeichnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett setzen die beiden Werke des Künstlers zudem in Beziehung zur niederländischen Marinemalerei. Thema ist auch das Bemühen des preußischen Herrschers, Brandenburg als Seemacht zu etablieren. dpa