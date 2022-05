Prozess um mutmaßlichen SS-Wachmann: Plädoyer erwartet

Der Angeklagte kommt zur Fortsetzung des Prozess des Landgericht Neuruppin. © Fabian Sommer/dpa

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen könnte nach bisheriger Planung am 2. Juni zu Ende gehen. Wahrscheinlich werde der Staatsanwalt diesen Dienstag (17. Mai) seinen Schlussvortrag halten, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann am Montag in Brandenburg/Havel. Das Plädoyer der Verteidigung sei für den 1.

Brandenburg/Havel - Juni geplant. Er betonte, dies sei nur eine vorläufige Planung. Der Prozess hatte am 7. Oktober vergangenen Jahres begonnen.

Der 101-jährige Angeklagte wurde am Montag von Jürgen Becker vom Landesinstitut für Rechtsmedizin trotz einer überstandenen Corona-Erkrankung und nach der Operation eines Fußgeschwürs als weiter eingeschränkt verhandlungsfähig eingeschätzt - wie vor der Erkrankung. Für sein hohes Alter sei der Angeklagte nach Angaben seines Corona behandelnden Arztes, insbesondere was die Lungen- und Herzfunktion angehe, „beeindruckend stabil“, sagte Becker. Der Fuß sei noch nicht ausgeheilt, aber auf gutem Wege.

Zwei Fälle von Nebenklägern werden im Prozess nicht mehr behandelt. Der Vater des niederländischen Nebenklägers Christoffel Heijer, ein Widerstandskämpfer, wurde nach Angaben des Vorsitzenden Richters in Sachsenhausen aufgrund des Todesurteils eines Militärgerichts nach nur wenigen Tagen erschossen. Lechtermann sagte, es sei praktisch nicht mehr aufklärbar und würde den Fall sprengen. Bei einem anderen Fall ging es um ein Kind im KZ Sachsenhausen, das damals offensichtlich aus unklaren Gründen zur Mutter - einer Zwangsarbeiterin - nach Thüringen gekommen sei.

Der 101-Jährige ist angeklagt, als damaliger Wachmann im KZ Sachsenhausen von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stützt sich dabei auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes.

Bisher hat der Angeklagte bestritten, dass er in dem KZ tätig war. Er arbeitete nach eigenen Angaben in der fraglichen Zeit als Landarbeiter bei Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern). Der Prozess hatte wegen eines Krankenhausaufenthalts des 101-Jährigen pausieren müssen. dpa