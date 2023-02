Psychische Erkrankungen führen 2021 zu meisten Fehltagen

Eine Frau steht neben einem Baum. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Psychische Erkrankungen haben 2021 in Berlin zu den meisten Fehltagen von Beschäftigten geführt. Die Krankheitstage von Beschäftigten wegen psychischer Erkrankungen ist in den vergangenen Jahren in Berlin und Brandenburg deutlich angestiegen, wie aus einem am Dienstag vorgestellten Gesundheitsbericht hervorgeht. In Brandenburg lagen allerdings Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems weiter auf Platz eins.

Berlin - Zeitgleich sank die Zahl der Fehltage wegen Atemwegserkrankungen von 2020 auf 2021 deutlich. Auch insgesamt waren die Beschäftigten in Berlin und Brandenburg 2021 seltener krankgeschrieben als im Vorjahr. Der Krankenstand - also der Anteil der durchschnittlich pro Kalendertag arbeitsunfähigen Erwerbstätigen - lag in der Hauptstadt bei 4,6 Prozent. In den Jahren zuvor hatte der Wert immer um die 5 Prozent gelegen. In Brandenburg sank der Krankenstand leicht auf 6,3. 2020 hatte er bei 6,5 gelegen.

„Es ist davon auszugehen, dass der allgemeine Rückgang des Krankenstandes zu großen Teilen eine Folge der Hygienemaßnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie war“, hieß es. „Insbesondere der deutliche Rückgang der Atemwegserkrankungen in beiden Bundesländern ist darauf zurückzuführen.“

Corona-Erkrankungen schlagen sich bei den Krankschreibungen 2020 und 2021 noch nicht stark nieder. 2021 sei auf 1,4 Prozent der Brandenburger und auf 1,1 Prozent der Berliner Krankschreibungen eine Covid-19-Infektion als Ursache aufgeführt, heißt es in dem Bericht. „Dabei ist zu beachten, dass die Diagnose COVID-19 erst im Berichtszeitraum eingeführt wurde und vermutlich nicht alle Covid-19-Fälle als solche erfasst wurden.“ Für den Bericht wurden vom „Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg - Health Capital“ Daten von 82 Prozent der sozialversicherungspflichtig Versicherten in der Region betrachtet. dpa