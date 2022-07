Raserei mit gestohlenem Auto: Mutmaßlicher Dieb vor Gericht

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Wegen Autodiebstahls und einer riskanten Verfolgungsjagd durch zwei Bundesländer muss sich am Dienstag (09.30 Uhr) ein 37-jähriger Mann vor dem Amtsgericht in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) verantworten. Dem Beschuldigten werden auch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

Pasewalk/Berlin - Es sind drei Beamte aus beiden Bundesländern als Zeugen geladen.

Der Mann sollte am 21. Januar mit einem in Berlin gestohlenen Geländewagen abends bei Warnitz im Land Brandenburg von Beamten gestoppt werden. Der Fahrer gab laut Polizei aber Gas, rammte Polizeistreifenwagen mehrfach und floh mehr als 30 Kilometer weit. Kurz vor der Grenze zu Polen bei Penkun in Mecklenburg-Vorpommern schleuderte der Wagen an eine Leitplanke und in einen Graben. Der Fahrer rannte weg, wurde aber von Beamten gefasst und trotz Gegenwehr festgenommen. Er kam in U-Haft.

Der Beschuldigte soll bei der Fahrt unter Drogen gestanden haben. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt. Dem Mann droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe. dpa