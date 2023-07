Redmann rät zu mehr Gelassenheit im Umgang mit AfD

Jan Redmann, Fraktionsvorsitzender der Brandenburger CDU. © Soeren Stache/dpa

CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann rät zu mehr Gelassenheit im Umgang mit der Partei. „Meine Analyse der Situation ist, dass diese Politik des Schulterschlusses gegen die AfD von allen etablierten Parteien eigentlich die AfD nur stärker macht“, sagte Redmann in einem Interview von Welt-TV und sprach von einem „Polarisierungseffekt“. Angesichts der jüngsten AfD-Erfolge bei der Wahl eines Bürgermeisters in Sachsen-Anhalt und eines Landrats in Thüringen riet Redmann, „ein kleines bisschen mehr Gelassenheit zu entwickeln“ und zwischen Wettbewerbern in der Demokratie zu diskutieren - „auch mit der AfD“.

Berlin - Der CDU-Politiker wandte sich gegen „Totschlagargumente“ nach dem Motto: „Ihr seid Extremisten, mit euch reden wir nicht“. Stattdessen müsse man die AfD stellen: „Was sind eigentlich eure Vorschläge für diesen Ort, für diesen Landkreis, für dieses Land insgesamt?“, so Redmann. Dann werde sich herausstellen, dass die AfD keine Vorschläge und Ideen habe.

Die AfD erlebte in Umfragen zuletzt einen Höhenflug - erste Wirkungen sind zu sehen: Im südthüringischen Landkreis Sonneberg ist der AfD-Politiker Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat Deutschlands, in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt wurde ein AfD-Politiker zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. In Thüringen wird die AfD vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. dpa