Regenschauer und stürmische Böen in Berlin und Brandenburg

Teilen

Regentropfen auf einer Windschutzscheibe. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Am Mittwochvormittag ist es zunächst bedeckt und regnerisch in Berlin und in Brandenburg. Zum Nachmittag wird es von Nordwesten her zunehmend trocken und es gibt nur noch örtlich Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen neun und elf Grad Celsius weht aus Südwesten ein frischer böiger Wind, mitunter mit stürmischen Böen.

Potsdam – In der Nacht zum Donnerstag ist es bewölkt, teils regnet es. Die Temperaturen sinken auf rund acht Grad. Der Donnerstag bleibt wolkig und windig mit gelegentlich stürmischen Böen und Regenschauern. Es wird nur minimal wärmer als in der Nacht – die Höchstwerte liegen zwischen neun und elf Grad. Zum Abend nimmt der Wind spürbar ab.

In der Nacht zum Freitag lockert es zunächst auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und ein Grad, in Bodennähe kann es etwas Frost geben. Am Freitag ist es bedeckt und regnerisch, später lockert es auf. Es wird erneut windig, bei Höchsttemperaturen bis zehn Grad. dpa