Regnerischer Start in Wochenende: Unwetter- und Gewitter

Dunkle Regenwolken sind bei Temperaturen um 17 Grad Celsius über dem Fernsehturm zu sehen. © Christophe Gateau/dpa

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen trüben und regnerischen Start ins Wochenende einstellen. Der Freitagmorgen beginnt mit vielen Wolken und lokalen Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Vormittag besteht eine akute Gewittergefahr und es kann zu Starkregen, Hagelfällen und stürmischen Windböen kommen.

Berlin - Laut DWD sind ab dem Nachmittag vor allem in der Ost- und Südosthälfte einzelne Unwetter nicht ausgeschlossen, die von lokalen Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde und Starkregen begleitet werden. Ab dem Nachmittag sollen den Prognosen zufolge die Regenschauer allmählich wieder nachlassen. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 20 und 24 Grad, in der Niederlausitz bei bis zu 26 Grad.

In der Nacht zu Samstag lockert es allmählich auf. Lediglich in der Niederlausitz ist zunächst noch mit einer starken Bewölkung und einzelnen Regenschauern zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen 15 und 10 Grad.

Der Samstag startet zunächst heiter mit einzelnen Schleierwolken. Im Verlauf des Tages sollen dann immer mehr Wolken aufziehen und ab dem Nachmittag Regenschauer mit sich bringen. Lediglich in der Niederlausitz soll es bis zum Abend noch trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. Am Sonntag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg ein Sonnen- und Wolkenmix bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad. dpa