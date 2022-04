Reiseverkehr zu Ostern: So läuft es bei Bahn und BER

Teilen

Passagiere stehen am Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) vor der Sicherheitskontrolle Schlange. © Christoph Soeder/dpa

Angesichts der Feiertage sind in Berlin und Brandenburg viele Menschen unterwegs. Die Bahn will bundesweit Sonderzüge einsetzen. Auf Autobahnen in Brandenburg kommt es am Karfreitag zu Staus.

Berlin - Nach Einschätzung der Deutschen Bahn ist der Reiseverkehr zu den Feiertagen gut angelaufen. „Wie zu Ostern üblich sind mehr Reisende unterwegs. Der Zugverkehr läuft stabil“, sagte eine Bahnsprecherin am Karfreitag. Nach Einschätzung des Unternehmens könnte vor allem am Ostermontag noch mal viel los sein.

Die Bahn hatte angekündigt, von Gründonnerstag bis zum 24. April bundesweit insgesamt 50 Sonderzüge auf stark nachgefragten Verbindungen einsetzen zu wollen, etwa zwischen Berlin und München oder zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Auch am Hauptstadtflughafen BER wird weiterhin mit viel Betrieb gerechnet. Für Karfreitag waren rund 70.000 Fluggäste erwartet worden. Bis Ostermontag könnten es insgesamt rund 260.000 Passagiere werden, wie eine Flughafensprecherin am Freitagmittag sagte.

Ihren Angaben zufolge lief der Betrieb aber zunächst ohne Probleme. „In den beiden Terminals herrscht ganz normaler Flugbetrieb.“ Zu Spitzenzeiten morgens und abends könne es Warteschlangen geben. Fluggästen wurde geraten, wie üblich mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein.

Laut Berliner Polizei kam es auf den Straßen der Hauptstadt zunächst nicht zu größeren Staus. In Brandenburg gab es am Karfreitag jedoch einige Staus auf Autobahnen, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte. So führte auf der A11 der Ferienreiseverkehr nach Norden zu einem Rückstau von der Anschlussstelle Bernau-Süd bis zur A10 (Berliner Ring).

Auf der A12 staute sich der Verkehr zunächst von Müllrose, später von Frankfurt (Oder)-West bis zur polnischen Grenze, löste sich aber nach Angaben des Lagezentrums dann auf. Am Gründonnerstag war der Stau auf der A12 nach Angaben der Polizei noch länger gewesen. dpa