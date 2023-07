Rheinmetall baut Kampfjet-Teile in NRW

Teilen

Rheinmetall © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Brandenburg geht bei der Produktion von Bauteilen für den Kampfjet F-35 leer aus. Der Rüstungskonzern Rheinmetall gab am Dienstag in Düsseldorf bekannt, dass er eine Fabrik für Rumpfteile des Flugzeugs in Weeze im Westen Nordrhein-Westfalens errichten will. Mehr als 400 Arbeitsplätze sollen entstehen und die Produktion 2025 beginnen. Brandenburg hatte sich ebenfalls Hoffnungen gemacht.

Weeze - Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte sich Mitte Juni in der „Märkischen Allgemeinen“ positiv über die mögliche Ansiedlung von Hochtechnologie-Arbeitsplätzen in Brandenburg geäußert, auch Niedersachsen hatte Hoffnungen. Doch nun bekommt NRW den Zuschlag.

Rheinmetall baut den Kampfjet zusammen mit den US-Konzernen Northrop Grumman und Lockheed Martin. Der Bund hat 35 solcher Kampfjets bestellt, um den in die Jahre gekommenen Tornado zu ersetzen. Insgesamt sollen in Weeze Rumpfteile für 400 F-35 hergestellt werden, ein Großteil davon geht ins Ausland. Zuvor hatte der „Business Insider“ über die Entscheidung für Weeze berichtet. dpa