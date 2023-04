Rund 3000 Jugendliche feiern Jugendweihe

Eine Teilnehmerin einer Jugendweihefeier hält eine Rose und ein Buch in der Hand. © Danny Gohlke/dpa/Symbolbild

Rund 3100 Jugendliche feiern in diesem Jahr in Berlin und Brandenburg ihre Jugendweihe. Die Zahl liegt damit über dem Vorjahresniveau von rund 4200 Teilnehmern, wie aus einer Mitteilung des Vereins Jugendweihe Berlin/Brandenburg hervorgeht. Insgesamt gibt es in den kommenden Wochen rund 55 Feiern.

Berlin/Potsdam - An zwölf Frühlingswochenenden empfängt der Jugendweiheverein Berlin/ Brandenburg nach eigenen Angaben 25.000 Gäste, unter anderem in Berlin, Potsdam, Wildau, Eberswalde und Beeskow.

Die Jugendweihe hat eine 170-jährige Tradition bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In der DDR war die Jugendweihe fast ein Pflichtprogramm für Achtklässler und ideologisch aufgeladen. Mit der Feier beschließen die Mädchen und Jungen rund um das 14. Lebensjahr symbolisch ihre Kindheit. dpa