Rund 690.000 Euro für Sanierung von Kleist-Museum

Das alte Gebäude des Kleist-Museums und daneben der Neubau (r). © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) erhält für die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus weitere Mittel vom Land Brandenburg. In diesem Jahr werden nach Angaben des Kulturministeriums rund 690.000 Euro bereitgestellt. Weitere 465.300 Euro kommen vom Bund. Die Sanierung des Museum-Altbaus soll voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, wie das Kulturressort am Montag weiter mitteilte.

Frankfurt - Frankfurt (Oder) ist die Geburtsstadt des Dichters Heinrich von Kleist (1777-1811).

Das 245 Jahre alte Gebäude wird seit 2021 bei laufendem Betrieb umfassend saniert. Unter anderem werden am Barockgebäude Fassade und Fenster erneuert sowie die Gebäudetreppe instand gesetzt. Zudem wird das Dachgeschoss für weitere Büroräume ausgebaut. Es beherbergt unter anderem Teile der Dauerausstellung. Die Förderung der Sanierung erfolgt aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“, das vom Land kofinanziert wird.

In den vergangenen zwei Jahren wurde die Sanierung den Angaben nach mit insgesamt knapp 734.000 Euro im Rahmen des Bund-Länder-Programms unterstützt, rund 254.000 Euro davon kamen vom Land.

Das Museum widmet sich dem Leben und Werk des Dichters und großen deutschen Dramatikers Heinrich von Kleist, der unter anderem Werke wie „Der zerbrochene Krug“ (1808) und „Das Käthchen von Heilbronn“ (1810) schuf. 1969 wurde das Museum im Gebäude der ehemaligen preußischen Garnisonschule eingerichtet. Neben dem spätbarocken Einzeldenkmal steht seit 2013 ein moderner Museumsanbau. Als kultureller Gedächtnisort von nationaler Bedeutung steht das Museum im Blaubuch der Bundesregierung - einer Liste bedeutender Erinnerungsstätten in Ostdeutschland. dpa