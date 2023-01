Rund 3,8 Millionen Euro Förderung für Selbsthilfe

Teilen

Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr die Selbsthilfe in Berlin und Brandenburg mit rund 3,8 Millionen Euro gefördert. Davon fielen rund 2,29 Millionen Euro auf Berlin und 1,51 Millionen Euro auf Brandenburg, wie die Landesvertretung Berlin Brandenburg des Verbands der Ersatzkassen (vdek) am Montag mitteilte.

Berlin/Potsdam - In Berlin wurden unter anderem 396 Selbsthilfegruppen mit rund 324.000 Euro gefördert. In den Gruppen schließen sich Betroffene und Angehörige zusammen, um sich zu chronischen Erkrankungen auszutauschen und somit besser mit den Folgen umgehen zu können. In Brandenburg wurden 464 Selbsthilfegruppen mit rund 279.000 Euro gefördert. Unter die Förderung fielen in beiden Bundesländern auch Landesorganisationen, die unter anderem durch Schulungen die Selbsthilfegruppen zu bestimmten Krankheitsbildern vernetzen. Weiter wurden sogenannte Selbsthilfekontaktstellen finanziell unterstützt. Diese stellen den Austausch zwischen Betroffenen und den entsprechenden Gruppen her.

„Selbsthilfeinstitutionen sind eine wichtige Säule in unserem Gesundheitssystem und von unschätzbarem Wert für unser Gemein- und Gesundheitswesen“, sagte die Leiterin der vdek-Landesvertretung, Marina Rudolph, laut Mitteilung.

Im Vergleich zum Jahr 2021 stieg die Summe der Förderungen in Berlin im vergangenen Jahr um rund 330.000 Euro. In Brandenburg ging das Volumen hingegen um rund 24.000 Euro zurück. dpa