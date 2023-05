Saison für Kristjansson nach Knöchelbruch beendet

Gisli Thorgeir Kristjansson von SC Magdeburg reagiert. © Marco Wolf/dpa

Der SC Magdeburg muss einen herben personellen Rückschlag verkraften. Spielmacher Gisli Kristjansson hat sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Wisla Plock einen Bruch des linken Knöchels zugezogen. Die Saison ist für den Isländer damit vorbei. Das teilte der deutsche Handball-Meister am Freitag mit. Außerdem fällt Nationalspieler Philipp Weber mit einer schweren Außenbandverletzung aus, Oscar Bergendahl hat sich am Fuß verletzt.

Magdeburg - „Nach Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup fallen nun die Leistungsträger drei, vier und fünf aus. Hatten wir in der Meisterschaftssaison noch das Glück relativ gut durchzukommen, trifft es uns in dieser Spielzeit umso härter“, sagte Manager Marc-Henrik Schmedt. „Realistisch betrachtet, und so ehrlich müssen wir sein, haben wir so jetzt nur noch Außenseiterchancen in der Liga und der Champions League.“ dpa