Sattelzug stürzt in Böschung: Zwei Männer schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Zwei Männer sind mit einem Sattelzug bei der Anschlussstelle Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) durch eine Leitplanke gefahren und eine Böschung heruntergestürzt. Der 21-jährige Fahrer sowie sein 40-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Neuruppin - Demnach fuhr der 21-Jährige am Mittwochnachmittag von der A24 an der Anschlussstelle Neuruppin auf die B167 ab. Bei einer Kreuzung fuhr der Fahrer mit dem Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache geradeaus, durchbrach die Leitplanke und stürzte mehrere Meter in einen Böschungsabhang. Daraufhin kam der Sattelzug rund 50 Meter von der Straße zum Stehen. Bei dem Unfall wurde den Angaben zufolge die Fahrerkabine vollständig abgerissen. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Die beiden schwer verletzten Insassen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzugs wurde die Anschlusstelle Neuruppin und die B167 für rund sechs Stunde vollgesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 150.000 Euro. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch unklar. dpa