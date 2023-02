SC Potsdam im CEV-Pokal: „Das wird nicht einfach“

Potsdams Anett Nemeth (l-r), Potsdams Hester Jasper, Potsdams Aleksandra Jegdic, Potsdams Maja Savic und Potsdams Laura Emonts reagieren. © Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Im Viertelfinale des CEV-Pokals stehen die Volleyballerinnen des SC Potsdam vor einer schweren Aufgabe. „Unser Gegner ist gespickt mit Weltklassespielerinnen. Das wird nicht einfach“, sagte Mannschaftskapitänin Laura Emonts vor dem Hinspiel gegen Italiens Topteam Savino Del Bene Scandicci am Dienstag (19.30 Uhr, MBS-Arena) zu bedenken. Das Rückspiel findet eine Woche später in Italien statt.

Potsdam - Beide Mannschaften begegneten sich im Dezember 2021 bereits im Challenge Cup. Die Potsdamerinnen verloren beide Spiele (1:3, 0:3). Scandicci kommt als aktueller Tabellenzweiter der italienischen Serie A1 in die Landeshauptstadt Brandenburgs. Der SC Potsdam wiederum ist unlängst bei seiner Champions-League-Premiere in einer starken Gruppe Dritter geworden. Mit dieser Platzierung qualifizierten sie sich für den europäisch zweitrangigen CEV-Pokal.

An Ehrgeiz wird es dem Team von Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez gegen Scandicci jedenfalls nicht mangeln. „Wir versuchen weiter, Deutschland auf internationaler Ebene gut zu präsentieren“, verspricht Emonts.

Im Hinterkopf hat der SC Potsdam allerdings auch schon das deutsche Pokalfinale am Sonntag gegen den SSC Schwerin in Mannheim. Zwar will Hernandez am Dienstag in Bestbesetzung starten, aber: „Wir werden sehen, wie es läuft. Sollte es aussichtslos werden, werden wir sicher personell reagieren“, kündigt Sportdirektor Toni Rieger gegebenenfalls Veränderungen in der Aufstellung an, um Stammkräfte für das Pokalfinale zu schonen. dpa