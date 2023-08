Schatz: Besucherinteresse in der Sommersaison „in Ordnung“

Ein Schild weist den Weg zum Filmpark Babelsberg. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Der Chef des Filmparks in Babelsberg sieht trotz widriger Rahmenbedingungen ein passables Besucheraufkommen im bisherigen Sommer. „Die Sommersaison ist in Ordnung“, sagte Friedhelm Schatz am Mittwoch am Rande einer Ausstellungseröffnung im Filmpark. Der Freizeitpark kämpfe sich langsam wieder zurück. Insbesondere bei Aktionen außerhalb des täglichen Betriebes sei aber noch „Luft nach oben“, so Schatz.

Potsdam - Am Mittwoch war in dem Freizeitpark eine Ausstellung über die Filmstadt Potsdam eröffnet worden.

Der Park hat als Folge des Personalmangels seit einiger Zeit seine Öffnungszeiten eingeschränkt. „Wir müssen in diesem Jahr jetzt in der Hauptsaison zwei Tage pro Woche zumachen, weil wir sieben Tage die Woche personell nicht mehr abgebildet bekommen“, sagte Filmpark-Chef Friedhelm Schatz den „Neuesten Potsdamer Nachrichten“ (Montag).

Der Filmpark will sein Konzept überprüfen, um wieder mehr Besucher zu erreichen. Unter anderem will Schatz wieder mehr Schulklassen in den Filmpark bekommen. In dem Freizeitpark bekommen die Besucher Einblicke in die Welt von Film und Fernsehen und können erfahren, wie ein Drehtag abläuft. Es gibt Stuntshows und eine Westernshow. Der Filmpark feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. dpa