Schauspieler Edin Hasanovic sieht Social Media gespalten

Teilen

Der Schauspieler Edin Hasanovic. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Schauspieler Edin Hasanovic (30) ist kein Fan davon, sein Leben immer im Internet zu zeigen. „Leuten zu sagen, was ich heute esse, wo ich heute hingehe: Ich find das komisch“, sagte Hasanovic („Skylines“) am Rande eines Filmsets in Ludwigsfelde der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hab generell ein gespaltenes Verhältnis zu Social Media, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass es irgendjemanden interessiert, was ich mache“, erklärte der Schauspieler.

Ludwigsfelde - Auf Plattformen wie Instagram veröffentlichen Menschen Bilder und Videos aus ihrem Alltag. Manche Situation teile er aber schon: „Wenn mir etwas Lustiges passiert, wenn ich denke: Ich kann dich unterhalten damit, dann mach ichs“.

Hasanovic steht derzeit für den Dreh der romantischen Komödie „Trauzeugen“ (Arbeitstitel) in Ludwigsfelde vor der Kamera, die 2023 in den deutschen Kinos laufen soll. Dort spielt er den Scheidungsanwalt Jakob, der mit einer Paartherapeutin (Almila Bagriacik) die Hochzeit ihren besten Freunde retten muss (Cristina do Rego, László Branko Breiding). Gedreht wird auch in Berlin, Frankfurt und München.

„Tatort“-Schauspielerin Bagriacik hätte selbst schon mehrfach Trauzeugin sein können - doch es scheiterte immer an der Zeit. „Es ist mir tatsächlich zwei Mal passiert, dass ich als Trauzeugin eingeplant war, alles auch organisiert hatte, aber dann tatsächlich arbeiten musste“, sagte die 31-Jährige. „Es ist einfach der Tag, an dem man diese Liebe von zwei Menschen feiern kann und da wär ich halt von Herzen gern dabei gewesen“. Sie sei dann aber immer zu Gast, wenn nachgefeiert werde. dpa