Scheibe von Grünen-Büro zerstört: Polizei prüft Motivation

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nachdem Unbekannte die Scheibe des Wahlkreisbüros der Grünen in Cottbus zerstört haben, prüft die Polizei eine mögliche politische Motivation. Am Freitag kurz vor Mitternacht, sei die Polizei über den Vorfall informiert worden, sagte ein Sprecher am Montag. Etwa zwei mal zwei Meter sei die mit einem Stein zerstörte Scheibe des Kreisbüros groß. Über die Höhe des Sachschadens lägen noch keine Informationen vor.

Cottbus - Die Ermittlungen dauern an. dpa