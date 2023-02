Schnelle Züge nach Polen? Beratungen bei „Bahn-Gipfel“

Ein ICE steht an einem Bahnhof. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Vertreter der Regierungen aus Deutschland und Polen kommen an diesem Mittwoch in Potsdam zu einem Treffen mit Vertretern von Bahnunternehmen zusammen. Sie wollen über eine Verbesserung des Zugverkehrs zwischen den Nachbarländern beraten. Erwartet werden neben dem Polen-Beauftragten der Bundesregierung, Dietmar Nietan, auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und dessen sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU).

Potsdam - An Nachmittag wollen sie zu Ergebnissen des deutsch-polnischen „Bahn-Gipfels“ (13.30 Uhr) Stellung nehmen.

Vor dem Treffen sagte Woidke am Dienstag in Cottbus, er werde sich weiter für eine ICE-Anbindung der Stadt in der Lausitz einsetzen. Das große Projekt sei eine Schnellzug-Verbindung Berlin-Cottbus-Görlitz-Breslau. In anderen europäischen Ländern seien schnelle Schienenverbindungen in die Nachbarländer völlig normal. „Das muss auch Richtung Polen normal werden, dafür werden wir weiter kämpfen.“ Woidke war acht Jahre lang Polen-Beauftragter. dpa