Schon über 100.000 Wunschzettel in Himmelpfort

Der „Weihnachtsmann“ hält Briefe von Kindern in Himmelpfort in der Weihnachtspostfiliale. © Gerald Matzka/dpa/Archivbild

Auch dieses Jahr bekommt der Weihnachtsmann viele Wunschzettel: Bereits über 100.000 Briefe sind bis zum Nikolaustag in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort angekommen. Die Deutsche Post teilte am Dienstag mit, dass sich viele Kinder vor allem Gesundheit für die Familie und Weltfrieden wünschen, aber auch klassisches Spielzeug wie Puppen sind beliebt.

Himmelpfort - Für ältere Kinder stehen immer häufiger auch Smartphones oder Tablets auf dem Wunschzettel.

Etwa 5000 Briefe kommen den Angaben nach aus dem Ausland - aus insgesamt 52 Ländern. Die meisten hätten aus China ihren Weg ins brandenburgische Himmelpfort an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern gefunden. Die größte Entfernung legten demnach vier Briefe aus Neuseeland zurück. Wer seinen Brief an den Weihnachtsmann richten will, sollte ihn bis zum dritten Advent abschicken. Auf den Briefen muss der Absender stehen, um vor Heiligabend eine Antwort zu kriegen.

Nach der Zahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland. Ähnliche Filialen gibt es aber auch in anderen Bundesländern - etwa Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf in Niedersachsen, Himmelstadt in Bayern und Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen. Ziel der Aktion ist es, Kindern den besonderen Wert des Briefeschreibens in einer immer digitaler werdenden Welt nahezubringen. Die Tradition fand 1984 ihren Anfang. dpa