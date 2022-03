Schulen bereiten sich auf junge Ukrainer vor

Die Schulen in Brandenburg bereiten sich nach Angaben des Bildungsministeriums auf den Unterricht für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine vor. Für junge Menschen, die nicht in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes untergebracht seien, beginne die Schule sechs Wochen nachdem sie einen Wohnort in Brandenburg gefunden haben, sagte Sprecherin Ulrike Grönefeld am Freitag auf Anfrage.

Potsdam - Für junge Menschen in einer Aufnahmeeinrichtung starte die Schule nach drei Monaten.

Die Schulpflicht ruhe in dieser Zeit, sagte sie. Das gebe den Kindern und Jugendlichen Zeit, um in der neuen Umgebung und nach der Fluchterfahrung „anzukommen“.

An allen Aufnahme-Standorten bietet das Ministerium den Angaben zufolge freiwillige Sprachförderkurse schon in den ersten drei Monaten an. Zudem werden Vorbereitungsgruppen eingerichtet, sollte der Aufenthalt länger als drei Monate dauern. Sollten die Sprachkenntnisse nicht ausreichen für die Teilnahme am Unterricht, besteht zusätzliche Förderung in der Schule.

Für Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern, mit Freunden oder Verwandten flüchten, werde geprüft, welche Hilfe sie benötigen, hieß es. Die Jugendämter bereiteten sich aktuell darauf vor, unbegleitete Kinder und Jugendliche vorläufig in Obhut zu nehmen. Sie werden dann in einer Einrichtung untergebracht. dpa