Schulprojekt: 300 Schüler bepflanzen Marktplatz

Gärtner Rüdiger Winde aus Schönborn hält in seinem Betrieb Frühblüher in den Händen. Er will in einem Schulprojekt gemeinsam mit 300 Schülern den Finsterwalder Marktplatz frühlingshaft gestalten. © -/Landkreis Elbe-Elster/dpa/Handout

Eine ungewöhnliche Schulstunde soll auf dem Marktplatz in Finsterwalde (Elbe-Elster) stattfinden. Am 7. April wollen 300 Kinder und Jugendliche aus zehn Schulen des Landkreises den Marktplatz der Stadt in ein buntes Meer aus Blumen verwandeln. Bis zu 3000 Pflanzen sollen unter fachmännischer Anleitung eingesetzt werden, darunter Primeln, Stiefmütterchen und Osterglocken.

Finsterwalde - Die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren, teilte der Landkreis am Montag mit.

Initiator ist Gärtner Rüdiger Winde aus Schönborn, der dazu bereits im Januar einzelne Unterrichtsstunden bei Viert- bis Elftklässlern in 13 Klassen durchgeführt hat. Ihm gehe es bei dem Projekt vor allem um die Übermittlung von Grundkenntnissen über Pflanzen und deren richtige Pflege, berichtete der Gärtner der Deutschen Presse-Agentur.

Unter anderem will der 58-Jährige zeigen, wie eine Pflanze richtig ausgetopft wird. Er wolle die Kinder zudem sensibilisieren, mit der Ressource Wasser bewusst umzugehen. Dazu müsse man viel über die Pflanzen wissen, so Winde. Die Bedingungen veränderten sich mit Blick auf den Klimawandel. „Wir müssen gucken, dass wir mit dem, was wir haben, sparsam umgehen und auskommen.“

Auch die Achtung von Bepflanzungen im öffentlichen Raum solle bei den jungen Menschen ins Bewusstsein gerufen werden, sagte Winde. Zudem hätten die Wertschätzung und Achtung der handwerklichen Arbeit ebenfalls eine große Bedeutung. Diese Werte wolle er weitergeben. Winde sieht das Projekt beispielhaft für andere Schulen in Deutschland. „Alles, was die Kinder selbst gestalten und schaffen, wird geachtet, ist meine Hoffnung.“ dpa