Sechs Festnahmen nach Diebstahl an Solaranlagen

Sechs Tatverdächtige sind nach dem Diebstahl an Solaranlagen in Brandenburg festgenommen worden. Die Männer im Alter zwischen 25 und 49 Jahren wurden am Dienstag auf frischer Tat an einer Anlage in der Nähe von Storkow (Landkreis Oder-Spree) gefasst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Freitag mit.

Potsdam - Auf die Spur der Täter, die in der Nacht zum Dienstag aus Polen eingereist waren, hätten ausgewertete Beweismittel von früheren Taten geführt, hieß es. Ein Transporter mit 18 Wechselrichtern - sie wandeln Gleich- in Wechselstrom um - wurde dann in Storkow sichergestellt. Der Wert wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde festgenommen, außerdem weitere fünf Mitglieder der Bande später in einem Auto an der A12-Anschlussstelle Müllrose.

Gegen alle Beschuldigten wurden Haftbefehle erlassen. Die Ermittlungen laufen nach den Angaben wegen des Vorwurfs schweren Bandendiebstahls. Im Blick stehen auch weitere Diebstähle, so im Bereich des Oderbruchs, in Südbrandenburg und an weiteren Orten.

Das Landeskriminalamt ermittelt nach den Angaben seit 2019 zu Banden, die aus Polen heraus für Diebstähle von Solarmodulen und Wechselrichtern aus Solarparks und anderen Solaranlagen verantwortlich sind. Dabei wird mit Kollegen in Polen zusammengearbeitet. Die Operative Ermittlungsgruppe (OEG) Solar ist seit Ende 2021 im Einsatz.

In diesem Jahr wurden bereits fünf Solaranlagen in Brandenburg angegriffen: Diebesgut in Höhe von etwa 263.000 Euro wurde dabei entwendet. Im Vorjahr gab es 49 Fälle mit einem Wert des Diebesgutes von etwa 1,8 Millionen Euro. dpa