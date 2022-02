Seelsorger der Kirchen in Brandenburg im Dauereinsatz

Der evangelische Krankenhausseelsorger Uwe Müller in einem Gesprächsraum im Carl-Thiem-Klinikum. © Anja Kabisch/CTK/dpa

Priester, Diakone, Ordensleute - in Brandenburg sind viele Seelsorgerinnen und Seelsorger im Einsatz. Die Corona-Pandemie hat ihre Aufgaben noch einmal erweitert, wie Sprecher berichten. 43 solcher Betreuerinnen und Betreuer zählt allein das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin in Brandenburg. Daneben hat das Erzbistum sieben Seelsorgerinnen und Seelsorger, die zum Beispiel in Krankenhäusern, am Flughafen, in Gefängnissen und an Hochschulen Hilfe anbieten sowie sechs weitere, die für das ganze Bistum in ihrem Bereich tätig sind wie beispielsweise die Flüchtlings- oder Obdachlosenseelsorge, Notfall- oder Künstlerseelsorge und Seelsorge für Menschen mit Behinderung.

Cottbus/Berlin - Die Evangelische Kirche zählt insgesamt 68 Seelsorgerinnen und Seelsorger in Brandenburg. 30 davon sind in Kliniken unterwegs, wie Ulrike Mattern, Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) sagt. Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam und das Carl Thiem Klinikum haben nach Angaben der Einrichtungen jeweils drei Seelsorger.

Die kirchliche Telefonseelsorge in Berlin und Brandenburg wird laut EKBO von vier Seelsorgerinnen und Seelsorgern in der Hauptstadt, in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam betreut. Ohne die zusätzlichen etwa 360 Ehrenamtler wäre die Arbeit nicht möglich, berichtet Uwe Müller, Dienststellenleiter in Berlin. dpa