Sehr hohe Zahl der Grippe-Erkrankungen in Brandenburg

Die Zahl der Grippe-Erkrankungen ist in dieser Saison in Brandenburg stark in die Höhe gegangen. Vom Start der Grippe-Saison am 3. Oktober bis Neujahr wurden 11.185 Influenza-Fälle registriert, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 18 Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Institus (RKI) mitteilte.

Potsdam - Nach einem extrem starken Anstieg der Zahl der Grippe-Erkrankungen landesweit seit Ende November sei die Zahl der Fälle seit Weihnachten aber deutlich zurückgegangen, so das RKI. Gleichwohl lag die Zahl der Fälle weit über den Zahlen der Vorsaison. So wurden in der vorletzten Woche des vergangenen Jahres in Brandenburg 2710 Fälle gemeldet, im Vorjahr war es in dieser Kalenderwoche 1 Fall. Es gab in dieser Saison bereits 7 Sterbefälle, im gleichen Zeitraum der Vorsaison starb niemand an Grippe.

Die meisten Influenza-Fälle wurden mit 1110 im Landkreis Potsdam-Mittelmark registriert, gefolgt vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin (1035). Die wenigsten Fälle verzeichnete mit 218 die Stadt Brandenburg/Havel.

Zum Jahresende seien überwiegend Influenzaviren zirkuliert, gefolgt von RSV, so das RKI. Die Positivenrate beim Coronavirus habe bei 10 Prozent gelegen. dpa