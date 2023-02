Seilfähre an Land gezogen: Generalüberholung steht an

Zur turnusmäßigen Generalüberholung ist die Seilfähre „Tussy II“ in Caputh (Potsdam-Mittelmark) mit Seilwinden und einem Lastwagen an Land gezogen worden. Nun werde das Schiff in den kommenden vier Wochen mit Schweiß- und Malerarbeiten auf Vordermann gebracht, sagte Fährmann Karsten Grunow am Dienstag. Zudem stehe nach fünf Jahren Betrieb wieder die TÜV-Überprüfung an.

Caputh - Der Fährbetrieb über die 80 Meter Strecke auf dem Caputher Gemünd bleibt daher bis mindestens 27. März eingestellt. „Wenn alles gut geht, können wir dann pünktlich vor Ostern wieder starten“, sagte Grunow. Die Fähre wird von Autofahrern, aber insbesondere an den Wochenenden auch von zahlreichen Fahrrad-Ausflüglern genutzt. dpa