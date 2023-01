Selenskyj: Studierende für Wiederaufbau des Landes wichtig

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht. © Uncredited/Ukrinform/dpa

Ukrainische Studierende in Deutschland sind aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für den Wiederaufbau des Landes nach dem russischen Angriffskrieg wichtig. Bei einem Online-Gespräch mit Studierenden aus Berlin und Frankfurt (Oder) sagte Selenskyj am Dienstagnachmittag, die Studentinnen und Studenten aus der Ukraine würden später gebraucht, um das Land aufzubauen.

Frankfurt - „Man braucht diese Kräfte. Das bedeutet, keine Pause zu machen, sondern weiter zu lernen und zu studieren.“ Der ukrainische Präsident dankte den Hochschulen dafür, dass sie geflüchtete Menschen unterstützten.

Studenten und Studentinnen diskutierten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und an der Humboldt-Universität in Berlin über einen Videostream mit Selenskyj, dessen Rede ins Deutsche übersetzt wurde. Hunderte Studierende kamen für die Veranstaltung in Hörsälen zusammen. Die Viadrina und die Humboldt-Universität zu Berlin haben Partner-Universitäten in der Ukraine und pflegen enge Beziehungen. dpa