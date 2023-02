Sicherungsverwahrter bei Toilettengang geflohen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Bei einem Toilettengang in einem Einkaufszentrum in Berlin ist dem seit Tagen gesuchten Straftäter, der in Brandenburg an der Havel in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist, die Flucht gelungen. Das teilte das Justizministerium in Potsdam am Freitagnachmittag mit. Zwei Justiz-Bedienstete hätten den Mann bei einem Ausgang in Berlin für kurze Zeit aus den Augen gelassen, sagte eine Sprecherin.

Potsdam/Berlin - Gegen die Mitarbeiter seien dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden, weil sie den Sicherungsverwahrten nicht genügend beaufsichtigt hätten.

Sicherungsverwahrte werden auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe als gefährlich eingeschätzt. Die Polizei suchte am Freitag noch nach dem 64-Jährigen, der am Mittwoch entkam.

Der Geflohene war wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt worden. Nach der Haftzeit kam er laut Ministerium 2017 in Sicherungsverwahrung. Dabei steht es ihm zu, unter Aufsicht für eine gewisse Zeit die Vollzugseinrichtung zu verlassen. Am Mittwoch wollte er bei dem mehrstündigen Ausgang nach Berlin laut Justizministerin ein Geschäft für seine Freizeitgestaltung aufsuchen. Nähere Angaben dazu machte die Ministeriumssprecherin auf Nachfrage aber nicht. dpa