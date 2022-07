Skulptur „Sommer“ kehrt in Park Sanssouci zurück

Nach aufwendiger Restaurierung ist die Skulptur „Sommer“ nach 16 Jahren in den Rehgarten des Potsdamer Welterbeparks Sanssouci zurückgekehrt. Mit einem Lastwagen-Kran wurde die samt Sockel mehr als viereinhalb Meter hohe Skulptur am Donnerstag auf ihren Platz neben der Skulptur „Herbst“ gehievt. In den kommenden Wochen sollen ebenfalls der „Frühling“ und „Winter“ in den Rehgarten zurückkehren, wie Fachbereichsleiter Roland Will erläuterte.

Potsdam - Die Skulpturen seien sogenannte Herme, bei denen Kopf und Oberkörper auf hohen Sockeln sitzen, teilte die Schlösser-Stiftung mit. Die drei Skulpturen seien 2006 wegen statischer Probleme abgebaut worden. Ihre historischen Eisen-Verankerungen in den Schäften seien aufgetrieben, erläuterte Will. Sie seien durch Verankerungen mit Edelstahl ersetzt worden. Zudem hatten die Skulpturen Schäden durch die Witterung erlitten.

Der „Sommer“ hat die Gestalt der römischen Göttin Ceres mit Ährenkranz, „Frühling“ stellt die Göttin Flora mit Blumen und „Winter“ einen bärtigen Mann mit Kürbis dar. Der „Herbst“, der vom Gott Faun mit Flöte verkörpert wird, konnte nach Angaben der Stiftung wegen nur leichter Schäden vor Ort bearbeitet werden. dpa