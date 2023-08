Sommerspektakel: Potsdamer Schlössernacht beginnt

Teilen

Eine Lichtshow „Violine - Laser - Feuer“ im Park Sanssouci. © Jens Kalaene/dpa

Live-Musik, Akrobatik, Schauspiel, Gaukelei und Lichtinstallationen: In Potsdam hat bei sommerlichem Wetter die Schlössernacht im Park Sanssouci begonnen. Dieses Jahr lautet das Motto „Holland in Potsdam“. Zum Auftakt am Freitag waren Lesungen mit der Schauspielerin Katharina Thalbach und dem Schauspieler Benno Fürmann angekündigt. Am Samstag, dem zweiten Tag des Spektakels, steht das Literatur-Programm „Laugh Letters“ an.

Potsdam - Dazu werden Max Moor als Moderator sowie Jasmin Tabatabai, Anneke Kim Sarnau und Mark Waschke erwartet. Die Schlössernacht bietet neben vielen Attraktionen unter freiem Himmel auch einen Blick in die Geschichte und hinter die Kulissen: Man soll zum Beispiel lernen können, was es heißt, Schäfer in Sanssouci zu sein.

Im vergangenen Jahr hatte die Schlössernacht laut der Veranstalter 30 000 Besucher und Besucherinnen. Der etwa 300 Hektar große Park rund um das Schloss wurde 1990 in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen. Er wird von der Stiftung preußische Schlösser und Gärten verwaltet. dpa