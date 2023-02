Sondersitzung zur PCK-Raffinerie: Bund soll berichten

Ein Turm mit einem PCK-Logo steht auf dem Gelände der Raffinerie in Schwedt. © Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Die Bundesregierung soll bei einer Sondersitzung einer Arbeitsgruppe zur Schwedter Raffinerie PCK nach dem Willen von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über die Versorgungslage berichten. Dazu wird heute der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner, in Potsdam erwartet. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), nimmt daran teil.

Potsdam - Woidke will vom Bund wissen, ob es nach dem Stopp der Einfuhr von russischem Öl wie angekündigt zu einer Auslastung von 70 Prozent bei der Raffinerie kommen wird. Die Raffinerie ist wichtig für die Versorgung von Berlin und Brandenburg mit Treibstoff.

Seit Anfang Januar verzichtet Deutschland auf russische Ölimporte über die Pipeline Druschba nach Schwedt und Leuna. Alternativ kommt Öl über die Häfen Rostock und Danzig nach Schwedt. Dazu soll Öl aus Kasachstan fließen, die Verhandlungen laufen aber noch. Zuletzt war die Raffinerie laut PCK zu rund 60 Prozent ausgelastet. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte am Mittwoch deutlich gemacht, dass er die Belieferung von PCK als gesichert ansieht.

Die Bundesregierung hatte zwei Töchter des russischen Ölkonzerns Rosneft - Rosneft Deutschland und die verbundene RN Refining & Marketing - unter staatliche Kontrolle gestellt. Sie halten einen Mehrheitsanteil an PCK. Das Bundeswirtschaftsministerium will die Möglichkeiten zum Verkauf von Energieunternehmen in Treuhandverwaltung wie im Fall Rosneft erweitern. Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert eine Mehrheitsbeteiligung von Bund und Land an PCK. dpa