Sonne und milde Temperaturen bis zum Wochenende

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Am Mittwoch scheint in Berlin und Brandenburg die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, ziehen ab Mittag Wolken auf, es bleibt aber trocken. 13 bis 15 Grad erreichen die Temperaturen.

Potsdam - In der Nacht zu Donnerstag stehen nur wenige Wolken am Himmel bei 4 bis minus 1 Grad. In Bodennähe kann es laut DWD frieren. Der Donnerstag beginnt heiter, später gesellen sich Wolken dazu bei milden 15 bis 19 Grad. Regnen soll es nicht.

Wolkig und trocken wird die Nacht zu Freitag. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Der Freitag startet mit klarem Himmel, später verdichten sich die Wolken. In der Uckermark erreichen die Temperaturen 14 Grad, an der Elster 20 Grad und in Berlin 17 Grad. Mit Regen rechnet der DWD nicht. dpa