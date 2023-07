Spargelernte auf ähnlich niedrigem Niveau wie im Vorjahr

Teilen

Ein Verkaufsstand für Spargel auf einem Markt. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Die Spargelerzeuger in Brandenburg haben in diesem Jahr erneut eine vergleichsweise niedrige Ernte erzielt. Die Erntemenge lag wie im Vorjahr bei etwa 18.100 Tonnen - der niedrigste Wert seit 2015, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Schon der Wert im vergangenen Jahr war nach damaligen Angaben der niedrigste Stand seit 2015.

Potsdam - Im Jahr 2015 waren 15.300 Tonnen geerntet worden. Die Anbaufläche betrug in diesem Jahr 3300 Hektar und lag laut einer ersten Schätzung 500 Hektar (14 Prozent) unter dem sechsjährigen Durchschnitt. Der Hektarertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 5,4 Tonnen.

Die Menge der im Freiland geernteten Erdbeeren ging nach Angaben der Statistiker erheblich zurück. Die Erdbeererzeuger ernteten 570 Tonnen Erdbeeren - über 40 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Anbaufläche verringerte sich um fast 70 Hektar (ein Drittel) auf 150 Hektar. Der Ertrag lag bei 3,7 Tonnen - im Vorjahr betrug er laut Angaben aus dem Vorjahr 5,9 Tonnen. Nach Angaben der Statistiker führten hohe Temperaturen und mangelnde Niederschläge zu diesen Ergebnissen.

Unter Schutzabdeckungen wie unter Folientunneln und in Gewächshäusern wurden knapp 13 Tonnen je Hektar geerntet. Der Wert lag 8 Prozent über dem sechsjährigen Durchschnitt von 10,8 Tonnen. Die Anbaufläche verringerte sich indes um gut 20 Hektar auf etwa 30 Hektar, wie es hieß. dpa