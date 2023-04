SPD-Landtagsfraktion dankt Britta Ernst: Blick nach vorn

Daniel Keller, Vorsitzender der SPD-Fraktion, spricht während der Sitzung des Brandenburger Landtages in der auf Antrag der SPD-Fraktion angesetzten Aktuellen Stunde. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg hat den Rücktritt von Ministerin Britta Ernst (SPD) „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“. „Wir bedanken uns bei Britta Ernst für die gute Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahre“, teilte der Fraktionsvorsitzende Daniel Keller am Montag mit.

Potsdam - „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Steffen Freiberg“, hieß es weiter. Freiberg soll der Nachfolger von Ernst werden. Die SPD-Fraktion will ihn bei seinen bevorstehenden Aufgaben „nach Kräften unterstützen“.

Ernst hatte am Montag überraschend um ihren Rücktritt gebeten. In der SPD-Landtagsfraktion, aber auch in der Grünen-Fraktion hatte es Kritik an ihrem Vorhaben gegeben, 200 Lehrkräfte-Planstellen in Stellen für Verwaltungsfachkräfte und Schulsozialarbeiter umzuwidmen. Dadurch sollten Ressourcen etwa für Förder- und Ganztagsunterricht gekürzt werden. dpa