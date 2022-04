Spreewald-Marathon startet: Corona hat Spuren hinterlassen

Radeln, Laufen, Paddeln, Skaten: Mit dem Spreewald-Marathon startet an diesem Freitag nach drei Jahren Pause wieder eines der größten Brandenburger Breitensportevents. 7700 sportlich Begeisterte haben sich nach Angaben von Leiter Hans-Joachim Weidner angemeldet. 11.000 Medaillen stehen bereit - da gebe es bei der Teilnehmerzahl „noch Luft nach oben“, so Weidner.

Burg - Auf insgesamt 900 Kilometer können im Spreewald 50 Wettbewerbe in 12 Disziplinen auf 28 Strecken bewältigt werden. Drei Strecken in der Disziplin Radmarathon über 200 Kilometer, 150 Kilometer und 110 Kilometer sind nach Angaben des Leiters bereits ausgebucht. Der erste Lauf startet an diesem Freitag um 14 Uhr in Straupitz (Dahme-Spreewald) in der Disziplin Inline-Skaten über eine Strecke von 6,5 Kilometer.

Gerechnet haben Weidner und sein Organisationsteam-Team zum 20-jährigen Jubiläum eigentlich mit etwa 20.000 Teilnehmenden. Doch die Corona-Pandemie habe sich auch auf die Kontinuität bei Sporttreibenden ausgewirkt, hat er beobachtet. „Sportler haben ihre Ziele verloren oder neue gefunden durch Corona.“ Viele seien nicht mehr so trainiert und liefen auch nicht mehr die ganz langen Strecken. Einen Boom gebe es beim Wandern, berichtet der Leiter.

Trotzdem wird es für das 20-jährige Bestehen eine neue Marathonrunde geben, die präzise vermessen wurde, damit sie auch wirklich 42,195 Kilometer lang ist, so Weidner. Stattfindende Nachtläufe würden in vielfarbiges Licht getaucht, um den Teilnehmenden den Weg zu weisen. Insgesamt seien 25 Verpflegungspunkte eingerichtet - mit Kulinarischem wie Erdbeertorte und Hefeplinse für die Sportler.

Das Land Brandenburg unterstützt die größte Breitensportveranstaltung mit 22.000 Euro. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Sportministerin Britta Ernst (SPD) stellen je 11.000 Euro aus Lottomitteln zur Verfügung. Woidke ist zudem Schirmherr. Der Marathon sei nicht nur ein großes Sportereignis, sondern auch ein gesellschaftliches Erlebnis mit bedeutenden wirtschaftlichen Effekten. Gasthöfe, Pensionen und Hotels freuten sich über eine hohe Auslastung zum Beginn der touristischen Saison.

Die Veranstaltung finde unter schwierigen Bedingungen statt, die Corona-Pandemie habe ihre Spuren hinterlassen, so Ministerin Ernst. 25.000 Euro Hilfen seien dem Veranstalter wegen der coronabedingten Ausfälle gezahlt worden. Weidner berichtet von aktuellen Problemen wie dem Ausfall von Helfern wegen Corona. Auf 346 Helfende kann der Veranstalter zählen. Teilnehmenden, die unsicher sind, empfahl er, lieber Abstand zu halten und statt im Massenstart in Einzelwettbewerben zu starten. Die Kosten hätten sich in einigen Bereichen fast verdoppelt.

Die Zahl der Teilnehmenden stieg seit dem Bestehen des Events von anfangs gut 3.000 auf mehr als 14.000 im Jahr 2019. Am Samstag ist ein Jubiläumsfest mit Livemusik, Nachtlauf und Feuerwerk vorgesehen. dpa