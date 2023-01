Statistik: Mehr Autos mit Elektromotor neu zugelassen

Teilen

Ein Symbol markiert einen Parkplatz an einer Ladesäule für Elektroautos. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr mehr Elektroautos zugelassen worden als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes mitteilte, wurden in Berlin 10 479 Autos (+19,9 Prozent) mit Elektromotor zugelassen. Im Jahr zuvor waren es 8737 Pkw. Die Zahl der neu zugelassenen Autos mit Hybridantrieb stieg demnach von 20 620 auf 25 230 (+22,4 Prozent).

Berlin - Insgesamt wurden den Angaben zufolge 66 204 Pkw neu zugelassen (2021: 60 376, +9,7 Prozent), Wagen mit alternativen Anteil (Flüssiggas und Erdgas-Antriebe mitgerechnet) hatten demnach einen Anteil von 54,5 Prozent (2021: 49,1 Prozent).

In Brandenburg stieg die Zahl der neu zugelassenen Autos mit Elektromotor den Angaben zufolge von 6638 auf 8164 Wagen (+23 Prozent). Die Zahl der Pkw mit Hybridantrieb legte von 14 219 auf 15 218 zu (+7 Prozent). Insgesamt wurden 49 331 Autos zugelassen, im Jahr 2021 waren es 50 986 (-3,2 Prozent). Der Anteil von Autos mit alternativen Antrieben an den Pkw-Neuzulassungen betrug 48,3 Prozent (2021: 41,6 Prozent). dpa