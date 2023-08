Steffen Scheller sagt nach Unwetter schnelle Hilfe zu

Teilen

Der Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel, Steffen Scheller (CDU), hat nach dem schweren Unwetter schnelle finanzielle Entschädigungen angekündigt. Wenn bei dem Unwetter städtische Bäume auf Autos oder Gebäude gestürzt seien, werde der Schaden durch eine Versicherung reguliert, sagte er am Mittwochabend im RBB-„Spezial“ zu dem Thema.

Brandenburg an der Havel - Die Betroffenen sollten die Schäden dokumentieren. „Wir haben auf unserer Internetseite Informationen, wie sie uns das per Mail zukommen lassen können. Dann werden wir das beim Haftpflichtversicherer zur Prüfung einreichen, damit es auch schnell reguliert werden kann.“

Bei dem Unwetter am Dienstagabend krachten unzählige Bäume um, Hausdächer wurden abgedeckt, Straßen mussten gesperrt werden. Die heftigen Böen erreichten nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam eine Geschwindigkeit von bis zu 148 Kilometern je Stunde. In der Nacht waren Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen im Dauereinsatz. dpa